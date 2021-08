Double meurtre de Payerne – «Les armes me donnent un sentiment de sécurité, mais je n’imaginais pas une tragédie pareille» Le père de famille portugais de 53 ans nie avoir prémédité la mort de son ancienne épouse et de son fils aîné. La défense souligne le lourd passé familial. Erwan Le Bec

Souvent voûté, fatigué et barbu, l’accusé est loin de présenter le visage qu’il diffusait sur les réseaux sociaux, peu avant le drame. Le mordu de tir est perdu dans ses pensées, dépendant de la traductrice et hésitant. Il n’explique pas la «barbarie» découverte par les secours dans cet appartement de Payerne en 2018. Patrick Tondeux

Le récit fait froid dans le dos. Le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a tenté, lundi, de cerner comment un homme avait pu, le 25 avril 2018 au soir, criblé de balles son ancienne épouse et son fils aîné, dans un appartement de Payerne, avant de prendre la fuite. On comptera une trentaine de balles sur la scène du drame.

Pour le Parquet, c’était l’aboutissement d’une longue série de menaces, de coups et d’insultes, dans un foyer portugais qui dysfonctionnait en 2012 déjà, dans un quartier populaire proche de la Broye. Une mère faisant les ménages, un fils cadet en institution, un père maçon, violent et mordu de tir au pistolet. Les deux fils ne se parlaient plus ou presque. Le père était persuadé que la mère, réfugiée dans un autre appartement en 2017, l’avait coupé de ses enfants. Il n’en reste aujourd’hui plus qu’un pour témoigner, peu bavard, sous suivi et encadré par sa tuteure.