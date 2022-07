Mise en garde – Les arnaques au faux support informatique sont en hausse Les polices cantonales avertissent: de faux techniciens Microsoft proposent une aide informatique. En Suisse romande, près de 280 cas ont été enregistrés depuis le début de l’année.

L’escroc prétend dépanner sa victime alors qu’il profite d’avoir le contrôle de son ordinateur pour en siphonner les données personnelles. KEYSTONE/Gaetan Bally

Lire aussi: Abo Arnaque à Morges Une douzaine de retraités détroussés aux bancomats de la BCV Abo Sécurité informatique Voici le top 3 des cyberattaques en Suisse Abo Les escroqueries sur le Web ont triplé en cinq ans Les polices cantonales latines mettent en garde contre de faux techniciens Microsoft qui proposent une aide informatique. En Suisse romande seulement, près de 280 cas ont été enregistrés, avec un préjudice s’élevant à environ 900’000 francs depuis le début de l’année. Cette cyber escroquerie consiste à prendre le contrôle d’un ordinateur en prétendant à la victime agir pour le compte d’un centre d’assistance informatique. L’objectif est de s’emparer des données de la personne lésée pour ensuite accéder à ses comptes bancaires, expliquent lundi les polices cantonales dans un communiqué commun. Cette incursion dans l’ordinateur personnel permet aussi à l’escroc de collecter mots de passe et autres documents de sa victime.

Il peut même arriver que l’escroc facture encore son «assistance», soulignent les forces de l’ordre qui prient la population «de ne pas donner suite à des alertes concernant de soi-disant problèmes informatiques». Ces faux problèmes sont signalés soit par téléphone, soit via une fenêtre «pop-up» qui bloque l’écran, avec un numéro de téléphone à appeler, et qui peut être accompagné d’une alarme sonore insistante et stressante.

Dans les deux cas, un problème informatique grave, comme un virus, sur l’ordinateur de la victime est invoqué se manifestant par exemple par une lenteur du système, poursuivent les polices cantonales. L’escroc se fait alors passer pour un employé de centres d’assistance informatique connus, comme Microsoft, afin de voler sa victime.

Quelques recommandations

La police recommande de ne jamais appeler le numéro indiqué mais en cas de besoin d’utiliser «les numéros de téléphone des services d’assistance informatique figurant sur leurs sites officiels». Il faut par ailleurs tout de suite mettre fin aux appels non sollicités provenant de soi-disant opérateurs et ne pas se fier au numéro qui s’affiche, «car il a pu être manipulé».

La police rappelle aussi de ne jamais communiquer à des tiers des données personnelles telles que mots de passe, documents d’identité ou numéros de cartes de crédit et de ne jamais laisser une personne inconnue prendre le contrôle à distance de son ordinateur. En cas de tentative d’escroquerie, toute personne peut signaler l’incident sur le portail du Centre National sur la Cybersécurité (NCSC – www.ncsc.admin.ch).

Si malgré tout, l’escroc a pris le contrôle de votre ordinateur, «coupez immédiatement la connexion internet puis éteignez l’ordinateur». Il convient ensuite de faire bloquer les éventuelles transactions financières en cours et de déposer plainte.

ATS

