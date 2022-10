Musique sacrée à St-Laurent – Les arpenteurs de cantates de Bach Lancée en 2002, la série «Cantate et parole» réinscrit ces pièces dans le calendrier liturgique. Matthieu Chenal

Le chœur Mimesis chantera Bach le 9 octobre à Lausanne.

Le titre de la série «Cantate et parole» est limpide: elle replace, les 2e dimanches du mois, huit fois par an, une cantate de Bach dans son jus d’origine. À l’église St-Laurent de Lausanne, une cantate ou un extrait d’une œuvre sacrée de Jean-Sébastien Bach est ainsi interprétée par un chœur en résonance avec la période liturgique pour laquelle elle a été pensée lors de sa création. Et elle est associée à deux pièces d’orgue en ouverture et fermeture, un chant de l’assemblée et une méditation spirituelle.