De l’art pour les SDF à Lausanne – «Les artistes ont besoin de partager, d’en faire plus» Des créateurs vaudois ont investi avec leurs œuvres le centre d’hébergement de nuit Le Répit, installé dans une halle de Beaulieu. Une manière de renforcer le sentiment d’accueil d’une population démunie. Boris Senff

Une nettoyeuse devant la paroi décorée par l’artiste Fichtre (Mathias Forbach) au Répit, dans la Halle 17 de Beaulieu. OLIVIER VOGELSANG

La neige et le soleil. La dèche et un peu d’espoir. Au Répit, centre d’accueil de nuit installé par la Fondation Mère Sofia depuis décembre dernier dans la halle 17 du site de Beaulieu à Lausanne, les couleurs chaleureuses alternent avec les destins défavorisés qui, chaque soir, se réfugient dans ce lieu immense, «austère» selon le qualificatif de Yan Desarzens, directeur de la fondation, mais adapté à la situation sanitaire actuelle. Les couleurs, ce sont celles des artistes vaudois qui, depuis deux semaines, y créent des œuvres in situ ou les amènent sur place.