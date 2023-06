Art contemporain – Les artistes suisses échappent à la spéculation Le pays accueille dès jeudi Art Basel, la plus grande foire du genre au monde. Mais sa scène créative reste largement à l’écart de la frénésie spéculative. Pierre-Alexandre Sallier

Une exposition consacrée à Miriam Cahn à Kassel, en Allemagne, en 2017. Depuis l’affaire du Palais de Tokyo, en mai dernier, sa cote a grimpé. KEYSTONE/HEIKO MEYER/LAIF

Plus de 200 galeries triées sur le volet, 4000 créateurs présentés et un Zurich Art Weekend en guise d’ouverture d’Art Basel. L’effervescence affichée avant le grand rendez-vous du marché ce jeudi dans la métropole rhénane ne laisse rien paraître de la retenue récemment affichée dans la folle cavalcade des adjudications. En particulier lors de récentes ventes de printemps, à New York, bien éloignées des records de l’an dernier.