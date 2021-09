Théâtre à La Tour-de-Peilz – Les arTpenteurs vous invitent dans leur «Maison ambulante» La compagnie yverdonnoise ouvre un nouveau cycle autour de la transition écologique et dévoile sa nouvelle création, un cabaret sous chapiteau. Natacha Rossel

Yvan Richardet fait parler un chat dans une cuisine, l’une des pièces de la «Maison ambulante». Felix Imhof

Après avoir conté l’épopée d’Ulysse dans une odyssée théâtrale de trois ans, les arTpenteurs ouvrent un nouveau chapitre et nous invitent à pénétrer dans leur «Maison ambulante» installée au cœur du Jardin Roussy à La Tour-de-Peilz.

Sous leur chapiteau, quatre saltimbanques (Laurent Annoni, Chantal Bianchi, Thierry Crozat et Yvan Richardet) déroulent des histoires mi-fantasques mi-touchantes.

Avec ce spectacle, à l’affiche de l’Oriental-Vevey jusqu’à dimanche, la compagnie yverdonnoise plante la première graine de sa «Pépinière», cycle d’exploration scénique autour de la transition écologique.

Les arTpenteurs ont planté leur chapiteau dans le Jardin Roussy à La Tour-de-Peilz. Thierry Crozat

Les comédiens et acrobates creuseront deux sillons dans ce terreau créatif. «D’une part, la pandémie nous amène, plus que jamais, à inventer de nouvelles petites formes qui puissent prendre place dans l’espace public et nous amener à la rencontre des spectateurs, décrit Chantal Bianchi, cofondatrice des arTpenteurs, qui célébraient leurs 20+1 ans en juin dernier. La seconde ligne de force est de donner la parole aux artistes.»

Aux membres de la compagnie, dans un premier temps, puis à la relève: «Notre but est d’offrir un accompagnement à de jeunes créateurs qui sortent des écoles afin qu’ils s’approprient le théâtre itinérant.»

La signature d’une nouvelle convention avec le Canton de Vaud et la Ville d’Yverdon s’inscrit dans cette démarche.

Conçue comme un cabaret mobile, la «Maison ambulante» nous invite à découvrir une histoire dans chaque pièce. À la cuisine, Yvan Richardet fait parler un matou offusqué d’être qualifié de «désastre écologique».

Puis Laurent Annoni, installé dans la bibliothèque, revisite la dystopie de «Fahrenheit 451». Sur le pas de la porte, Chantal Bianchi chante les errances d’une vieille dame et, dans la salle de bains, Thierry Crozat se mue en fou dans sa baignoire.

Enfin, tout au long de la journée, Corinne Galland accueille spectateurs et badauds dans son salon, lieu de médiation culturelle et de rencontre.

Natacha Rossel est journaliste à la rubrique culturelle et couvre les arts de la scène. Titulaire d'un Master en Sciences de l'Antiquité, elle travaille à «24heures» depuis 2012. Elle est passée les rubriques Vaud & Régions et Web. @NatachaRossel

