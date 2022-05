Dans l’assiette – Les asperges autrement Le label Fait Maison propose à ses membres de revisiter le légume printanier du 16 au 22 mai. Cécile Collet

La vinaigrette en trompe-l’œil de L’Écu, à Bulle. DR

Pas besoin d’être une grande asperge pour apprécier le légume printanier. La nouvelle action du label Fait Maison fait rend donc honneur à la plante potagère du 16 au 22 mai, en invitant ses membres à la revisiter.

Les asperges s’invitent sur la pizza durable de Domani, à Lausanne. DR

Plus de 40 restaurants favorisant le circuit court et les produits locaux, mais surtout le travail sur place du produit brut, participent à travers toute la Suisse. Si les Vaudois restent les plus représentés, des enseignes de Berne, Bâle, Lucerne ou encore de Fribourg, Neuchâtel, Genève et le Valais ont joué le jeu.

La Barcarolle, à Prangins, mêle l’écrevisse aux asperges et viande séchée du Valais. DR

Comme d’habitude, les idées originales sont au rendez-vous. À Bulle (FR), le restaurant L’Écu propose une assiette ludique qui monte l’asperge en mousse et la transforme en fraise pour rappeler la vinaigrette qui l’accompagne, dans une mise en scène digne du village des Schtroumpfs.

Au 1424, à Champagne, l’asperge se déguste en tarte. DR

On retrouve le légume sur une pizza chez Domani, à Lausanne. Au 1424 de Bulle, il est proposé en tarte feuilletée. Et La Barcarolle, à Prangins, ajoute de l’écrevisse au traditionnel combo asperges-jambon cru (ici de la viande séchée, vu que les asperges sont valaisannes).

Les restaurants sont listés sur le site www.labelfaitmaison.ch mais aussi sur la page Facebook du label, qui publie chaque jour de nouveaux visuels qui mettent l’eau à la bouche.

Cécile Collet est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2010. Elle couvre en particulier l'actualité viticole et gastronomique. Elle est aussi coresponsable de la rubrique Portraits. Plus d'infos @CcileCol

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.