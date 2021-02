Soutien au commerce local – Les «assiettes solidaires» d’Yverdon cartonnent La Ville finance en partie des repas commandés auprès des restaurants. En trois week-ends, ce sont 1791 repas qui ont été livrés. Frédéric Ravussin

Cette action de soutien au tissu local se poursuit jusqu’au 27 février. JEAN-PAUL GUINNARD

Pas moins de 1791 repas en trois week-ends (soit huit soirées): tel est le bilan réjouissant de l’action «assiettes solidaires» lancée le 15 janvier par la Municipalité d’Yverdon. Son but? Aider les cafés et restaurants contraints de fermer leurs portes pour cause de coronavirus en finançant une partie des commandes pour doper l’intérêt des clients pour les plats à l’emporter, livrés à domicile.

Le principe est simple: pour chaque repas (dès 12 francs) commandé le jour même avant midi (du jeudi au samedi), la Ville prend 10 francs à sa charge. Et l’opération a cartonné au-delà des espérances puisque les dix établissements participant jusqu’ici à l’opération se sont partagé 654 commandes.

Six nouvelles enseignes

Sans doute intéressées par cet engouement, six nouvelles enseignes viennent de les rejoindre. Et pour y faire face, la Ville a doublé les équipes d’employés communaux qui assurent la gestion et la livraison, de même que le nombre de véhicules engagés. Afin d’assurer un maximum de livraisons, des équipes de la Fondation Bartimée ont également rejoint le dispositif.

S’il souhaite manger à une heure bien précise, le client est toutefois encouragé à aller chercher lui-même sa commande. Cette action de soutien au tissu local se poursuit jusqu’au 27 février.