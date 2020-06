Conséquences de la crise sanitaire – Les assureurs refusent de payer les déficits des hôpitaux Les ministres de la santé exigent davantage de contributions des assureurs pour affronter la crise. C’est illégal et illégitime, rétorque SantéSuisse. Lucie Monnat

Assureurs et Cantons ne s’entendent pas sur les solutions pour gérer la crise. Keystone

Au plus fort de la crise, cantons et assureurs ont travaillé ensemble. Cette période semble bel et bien terminée. L’ambiance est carrément devenue électrique. La faîtière des assureurs Curafutura a déjà exprimé ses désaccords avec les cantons. Au tour à présent de SantéSuisse, la plus grosse faîtière des assureurs maladie, d’exprimer son agacement dans une lettre envoyée mardi à la Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS). «Depuis quelque temps, des demandes excessives et inappropriées surgissent hélas de toutes parts, écrit la faîtière. Vos exigences sont diamétralement opposées aux intérêts des payeurs de primes et entraînent en définitive une charge supplémentaire pour tous les citoyens, qui sont déjà lourdement impactés par le Covid-19.»

En cause, différentes réclamations des Cantons, émises par plusieurs ministres de la santé: les assureurs doivent payer le déficit des hôpitaux, exclure une hausse des primes pour l’année prochaine, ou encore exempter les tests-Covid de participation à la franchise. De l’avis de la CDS, les assureurs ont les réserves nécessaires – plus de 8 milliards – pour faire preuve de solidarité. Ce d’autant plus que l’annulation des opérations non urgentes pendant la période du confinement leur a permis de faire des économies.

«Illégal»

«La loi ne permet tout simplement pas de puiser dans les réserves de cette façon, rétorque Christophe Kaempf, porte-parole de SantéSuisse. Les primes payées par les assurés ne constituent pas l’assurance pertes de gain des hôpitaux! Dans ce cas, on peut se demander pourquoi ces réserves ne serviraient pas à aider les indépendants qui ont dû fermer et auraient de la peine à payer leurs primes.»

SantéSuisse souligne qu’il est encore bien trop tôt pour affirmer que les économies réalisées pendant la suspension des opérations seront supérieures aux coûts liés au Covid. Les coûts bruts 2020 ont augmenté, jusqu’à fin avril, de 3,8%. Ce chiffre s’inscrit dans la moyenne observée au cours des années précédentes.

Hausse incertaine

La question de la hausse des primes est encore incertaine, vu que les primes 2021 sont calculées sur les coûts estimés de 2021. Mais si les coûts de la santé s’avéraient plus bas que prévu, la loi autorise des remboursements aux assurés, rappelle SantéSuisse. Cette démarche dépend toutefois du bon vouloir des assureurs. «Le législateur prévoit des remboursements aux payeurs de primes, comme l’ont déjà fait les assureurs maladie à diverses occasions. Si la situation financière le permet, nos membres le referont bien entendu», promet SantéSuisse.