Démarchage téléphonique – Les assureurs romands décrits comme mauvais élèves par Comparis Sur les 45 caisses maladie que compte le pays, seulement 16 méritent le label «approche clients sérieuse» imaginé par le site de comparaison en ligne. Olivier Wurlod

Le démarchage téléphonique n’est pas illégal en Suisse, mais est censé être mieux réglementé depuis le début de l’an dernier et la signature par l’ensemble des caisses maladie d’un accord concernant les intermédiaires. KEYSTONE

L’appel n’est généralement plus masqué et arrive directement sur votre portable. La conversation démarre sur une question souvent anodine avant de bifurquer rapidement sur la problématique des coûts de la vie et la manière de les réduire en changeant d’assurance maladie. Ce scénario parle certainement à tous. Car malgré les changements de lois et les belles promesses des principaux intéressés, ces désagréables sollicitations se poursuivent.