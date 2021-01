Une histoire longue de 165 ans – Les Ateliers CFF ont forgé l’identité d’Yverdon Retour sur un long compagnonnage industriel qui a marqué le chef-lieu nord-vaudois, alors que les CFF songent à quitter leur site historique pour s’agrandir. Vincent Maendly

En 1908, les ateliers CFF d’Yverdon avaient obtenu des ateliers de constructions et mécaniques de Vevey (ACMV) un des premiers ponts levants de 120 tonnes, qui facilitait le levage des machines. Elles sont encore en place sur le site yverdonnois. notrehistoire.ch/Michel Bezençon

Paillard, Leclanché, les Ateliers CFF. De cette trinité industrielle qui fit les beaux jours d’Yverdon le siècle passé, seule le troisième n’a rien perdu de sa superbe, ne cessant jamais de recruter. Ils sont aujourd’hui 650 collaborateurs à s’occuper de la maintenance et de l’entretien des trains sur le site historique des CFF, au nord de la gare.

C’est là, sur ce terrain offert par la Commune en 1855, que la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest-Suisse implante au terminus de sa première ligne Bussigny-Yverdon, son «atelier de réparation et de construction de wagons». Cette activité est d’abord confiée à l’entrepreneur veveysan Charles Bonzon, avant d’être reprise trois ans plus tard par la compagnie ferroviaire. Au gré de fusions et de rachats, les ateliers deviennent propriété des CFF en 1903.