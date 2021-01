Planification stratégique – Les Ateliers CFF pourraient quitter Yverdon pour Grandson Le site historique de maintenance des rames va s’avérer trop exigu et il ne peut pas être agrandi. Le Canton et la Commune insistent pour conserver ces centaines d’emplois dans le Nord vaudois. Vincent Maendly

Les Ateliers CFF d’Yverdon font partie intégrante de l’histoire de la cité et de son passé ouvrier. La halle principale date de 1855, elle est classée monument historique. Olivier Allenspach

Présents à Yverdon depuis 1855, les Ateliers CFF font partie de l’ADN du chef-lieu nord-vaudois et de son riche passé industriel. Alors quand la rumeur d’une délocalisation court, forcément, l’émotion est vive. D’autant qu’il y a deux ans à peine, Andreas Meyer, à l’époque directeur général de l’ex-régie, annonçait entre deux boggies un développement majeur du site, qu’il visitait devant la presse.

Lundi, les 650 employés ont pourtant reçu une communication interne leur révélant que tout ne se passerait finalement pas comme prévu, relatait ce mardi «La Région». «Des alternatives au site actuel sont examinées», lit-on dans ce courrier, qui évoque l’avenir du site à l’horizon 2030.

Directeur régional des CFF, Alain Barbey l’a confirmé à notre confrère: «Effectivement, on va arrêter à Yverdon […] Les CFF ambitionnent vraiment de donner à la Suisse romande et au canton de Vaud les moyens d’entretenir une flotte plus importante et complexe que prévu. Et la halte historique ne permet pas de mettre en place les ambitions que l’on a.»

Extension impossible

Un proche du dossier résume ainsi: «Andreas Meyer a fait des promesses qui se sont révélées intenables: le site d’Yverdon est classé monument historique et ne peut pas être agrandi… Son successeur Vincent Ducrot s’en est vite aperçu.»

Or, pour accompagner la croissance de la flotte et faire face aux besoins futurs, les CFF doivent moderniser leurs installations et «optimiser leur processus industriel», selon leurs propres termes. La mise en service de rames automotrices et de trains articulés plus longs nécessite en effet «une adaptation en termes d’entretien».

«Ce sont les emplois que l’on va défendre et à court et moyen terme, ils ne sont pas menacés.» Jean-Daniel Carrard, syndic d’Yverdon

La Municipalité et le Conseil d’État ont été associés aux réflexions. Tous les protagonistes assurent que le nouveau directeur s’est montré sensible à l’importance que les ateliers ont pour Yverdon et sa région. «Pour leur projet, les CFF ont identifié des terrains leur appartenant du côté de la gare de triage de Denges. Nous avons proposé un site alternatif, qui se trouve à Grandson, explique la présidente du gouvernement, Nuria Gorrite. Les deux seront étudiés et nous avons reçu l’assurance que l’objectif était de maintenir cette activité dans le Nord vaudois, et en tout cas dans le canton.»

Savoir-faire important

«La question d’un nouveau site industriel dans le canton de Vaud, pour une mise en service espérée à l’horizon 2028-2030, est actuellement au stade exploratoire. Aucune décision ne sera prise avant ce printemps», commente le porte-parole des CFF, Jean-Philippe Schmidt. «Environ 650 employés travaillent à l’usine des CFF à Yverdon-les-Bains et le know-how est très important. C’est pourquoi des solutions sont activement recherchées sur le territoire de la commune et dans la région.» Dans la phase transitoire, les CFF continueront à investir dans les ateliers d’Yverdon, où sont modernisés les trains ICN, et où seront révisés les nouveaux trains Bombardier FV-Dosto.

Le syndic d’Yverdon, Jean-Daniel Carrard, reste donc optimiste: «Ce qui est important, c’est de ne pas perdre les emplois. Ce sont eux que l’on va défendre bec et ongles et à court et moyen terme, ils ne sont pas menacés», souligne Jean-Daniel Carrard, par ailleurs président de l’agglomération yverdonnoise, dont fait partie Grandson. «Il y a une volonté commune, tripartite, de trouver un partenariat.»