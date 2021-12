Criminalité en Suisse – Les attaques de bancomats à l’explosif ont doublé Un poseur de bombe présumé sera jugé ce mercredi à Bellinzone. Une première en Suisse, où cette méthode pour vider un distributeur a été privilégiée en 2021. Benjamin Pillard

Le bancomat Raiffeisen de Sevelen (SG) avait volé en éclats dans la nuit du 11 au 12 décembre 2019. Les auteurs du casse étaient repartis avec 126’600 francs. L’un d’eux sera jugé ce mercredi devant le Tribunal pénal fédéral. Police cantonale de Saint-Gall

Morgins (VS) fin octobre, Saint-George (VD) un mois plus tôt et Signy (hauteurs de Nyon, VD) en juin: ces trois attaques de bancomat à la bombe artisanale sont les dernières en date en Suisse romande. Des distributeurs de billets ont bien été soufflés courant octobre au Pont (VD) et à Meyrin (GE), mais les voleurs avaient opté pour le gaz – un mode opératoire en perte de vitesse cette année (–57%), selon les chiffres que la police fédérale nous a communiqués.