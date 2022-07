Politique cantonale – Les attaques des prédateurs désormais répertoriées en ligne Le Canton a publié un tableau des prédations commises sur les animaux de rente par les loups, lynx ou renards. Il sera mis à jour en permanence. Frédéric Ravussin

En février, deux moutons ont été attaqués par le loup à Trey, dans la Broye. JEAN-PAUL GUINNARD – A

Le Canton veut de la transparence dans sa politique de gestion de la question du loup. Hasard du calendrier – ou plutôt de la concrétisation de projets lancés de longue date –, c’est une dizaine de jours après l’entrée en fonction du conseiller d’État Vassilis Venizelos en lieu et place de Béatrice Métraux que la Direction générale de l’environnement (DGE) annonce la mise en ligne d’un tableau répertoriant les prédations commises sur les animaux de rente.

Il faut un constat

Les statistiques présentées dans ce document, facile d’accès et très simple à lire, commencent au 1er janvier 2022. Elles seront mises à jour pour chaque attaque recensée sur le territoire cantonal. À la condition que cette dernière ait fait l’objet d’un constat de terrain par un surveillant de la faune.

Si les données indiquent bien le lieu où s’est produite l’attaque, quels animaux en ont été les auteurs et la cible, et le nombre de victimes (morts et blessés), elles ne mentionnent pas en revanche l’identité précise du prédateur.

Deux «nouvelles» attaques

La lecture du tableau révèle que six attaques de loups ont été commises depuis le début de l’année. Soit deux de plus que celles dont «24 heures» avait eu connaissance. Aux onze moutons et au jeune bovin tués à Malafin (Trey), Étrabloz (Payerne), En Ny (Lignerolle) et à la Sèche de Gimel (Le Brassus) viennent en effet s’ajouter deux autres attaques. Ainsi, deux jeunes bovins ont été blessés le 30 mai à La Foirausaz (commune de Bière), alors que cinq moutons ont péri sous les crocs du prédateur (qui faisaient par ailleurs deux autres blessés), le 28 juin dernier à Dorchaux (Ormont-Dessous).

En outre, le document mentionne également quand les surveillants de la faune ont constaté l’intervention de renards sur des animaux mort-nés. Ce qui s’est produit à cinq reprises entre le 31 mai et le 20 juin à La Frétaz (Bullet), au Mont-de-Baulmes, au Milieu (Le Chenit), aux Rafforts (Ormont-Dessous) et à La Busine (Vaulion).

