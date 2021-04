Hockey sur glace – «Les attentes et la réalité sont deux choses différentes» Petr Svoboda a évoqué à chaud l'élimination du LHC en quarts de finale des play-off (4-2), vendredi soir au Hallenstadion de Zurich. Jérôme Reynard Zurich

Petr Svoboda, directeur des opérations hockey du Lausanne HC. KEYSTONE

Petr Svoboda, votre équipe est éliminée des play-off après avoir livré un petit match ce vendredi au Hallenstadion (0-3).

On ne méritait pas de gagner ce soir. On a souffert toute la série et Zurich a été meilleur. On a beaucoup à apprendre.

Au regard des investissements effectués et des ambitions affichées, c’est un échec pour vous, non?

C’est toujours un échec quand on perd. Certains joueurs ont montré une belle progression cette année, d’autres ont déçu. Mais ce n’est pas l’heure de pointer du doigt des individus. Il faudra faire cette analyse au calme, dans les jours qui viennent. Une chose est sûre: on espérait le mieux pour cette saison, mais on sait aussi que ça prend du temps. Cette élimination est décevante, mais on est prêts à travailler plus fort pour rebondir.

Avec Craig MacTavish à la bande?

Je l’ai dit, ce n’est pas l’heure d'évoquer des individus.

Qu'est-ce qui a le plus manqué au LHC dans cette série selon vous?

On a manqué de constance dans chaque acte, comme durant la saison. C'est difficile, là tout de suite... Ce match était vraiment décevant. Ce n'était pas une bonne série. Ce n'étaient pas de bons play-off. Certains joueurs étaient à plat, d'autres n'en ont pas fait assez.

Qu'avez-vous appris le plus au cours de votre première saison en Suisse?

J'ai juste eu la confirmation de ce que je pensais. Ca prend du temps à instaurer la culture que l'on souhaite. Les attentes et la réalité sont deux choses différentes. Il faut travailler de la bonne manière tous les jours. Et on n'arrêtera pas de travailler tant qu'on ne sera pas où on veut être.

Votre gestion active sur le marché a-t-elle pu déstabiliser l'équipe et peut-elle en partie expliquer l'inconstance démontrée cette saison?

Certains changements étaient nécessaires, je me suis déjà expliqué. Mais on continuera à faire des changements tant qu'on ne sera pas satisfaits de notre club. En gardant toutefois un noyau stable.

