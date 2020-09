Tourisme – Les auberges de jeunesse souffrent de l’absence de groupes La pandémie de Covid-19 a eu de lourdes conséquences durant l’été. Les nuitées ont chuté de 20% sur un an en juillet et en août.

Les auberges de jeunesse suisses ont souffert des conséquences de la pandémie de Covid-19 au cours de la saison estivale. La clientèle faite des voyages scolaires et voyages en groupe a manqué à l’appel et, dans les villes, la raréfaction des touristes a pesé sur les activités. Au mois de juillet et au mois d’août, les nuitées ont chuté de 20% sur un an, a indiqué lundi l’association Auberges de jeunesse suisses.

Les établissements situés dans les villes ont été le plus durement frappés, avec une chute de 45% des nuitées par rapport à la même période un an plus tôt. Dans les régions de montagne et à la campagne, le repli est de près 10%.

Les touristes étrangers (-71%) ont manqué à l’appel, et la hausse, pourtant «réjouissante», du nombre de voyageurs suisses n’a pas pu pleinement compenser leur absence. Les affaires estivales ont ainsi été portées à près de 90% par des visiteurs autochtones, contre 68% un an plus tôt.

La période des vacances d’automne laisse espérer de nouvelles réservations de visiteurs suisses, a indiqué la directrice générale (CEO) Janine Bunte. Elle s’attend à des réservations plutôt effectuées au dernier moment, selon la météo.

Sur l’ensemble de l’année, les nuitées sont attendues en repli de 30% sur un an dans les 52 établissements du réseau.

ATS/NXP