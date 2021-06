Maraîchage à Vinzel – Les audaces de Biscotte portent leurs fruits Connu pour ses cultures de haricots extra-fins et de cipollottes, le producteur vaudois ne manque pas d’idées. Il investit dans une nouvelle machine de lavage et de tri optique ultra-rapide. Jean-Marc Corset

Vinzel, le 21 juin 2021. Récolte de salades chez le maraîcher Biscotte, à Vinzel. Odile Meylan

Il n’est pas facile d’avoir des idées nouvelles dans le domaine maraîcher. Le producteur de fruits et légumes en gros Biscotte, à Vinzel, en fait l’expérience. Il y a une dizaine d’années, il a tenté de produire une minipastèque sans pépins, sucrée et bien rouge, ainsi que de petits melons.

Après cinq ans de récoltes de qualité très irrégulière, le projet est tombé à l’eau. L’entreprise a été bien plus heureuse lorsqu’elle s’est lancée, à ses débuts, dans la culture de haricots extra-fins, tendres et sans fils, une spécialité arrivée des hautes plaines du Kenya.

Conditionnés par 500 pièces au kilo dans un emballage unique, flanqué du sobriquet du fondateur, Biscotte, ils s’arrachent toujours chez les distributeurs et marchés de gros. La marque a été déposée, un cahier des charges défini.

Vinzel, le 21 juin 2021. Laurent Zwygart, directeur de Biscotte, manque de terres pour grandir, mais pas d’idées. Odile Meylan

Dans le terroir viticole de La Côte, loin des terres africaines, les miniharicots, très sensibles au gel, ne peuvent être semés qu’à partir de début avril. Les employés agricoles en cueillent près de 100 tonnes par an durant les deux cycles de récolte, de fin juin à mi-octobre.

«Pour les minipastèques, nous étions aussi des précurseurs. Mais la météo est très importante et si, en août, elle n’était pas excellente, la qualité n’était pas là!» remarque, fataliste, le directeur général, Laurent Zwygart.

Fondée dans les années 70 par son père, Jean, la PME compte un autre produit phare: les oignons frais ou cipollottes, selon le calibre. Elle en produit 2,5 millions de bottes par année. Dans la halle, le tapis roulant tourne à plein régime en ce moment et les employés s’affairent à trier et préparer ces oignons rouges ou blancs.

250 hectares

Les haricots de toutes sortes représentent de loin le légume le plus gourmand en surfaces avec 120 hectares sur une production totale en plein champ qui s’étend sur 250 ha entre Allaman et Céligny (GE). Les carottes mobilisent 50 ha de terres. Oignons et pommes de terre à rôtir représentent chacun 30 ha. Les salades 20 ha: batavia, laitue iceberg, sucrine (minilaitue allongée).

Laurent Zwygart explique que son exploitation est conditionnée par la politique d’achat – en constante mutation – des grandes surfaces. Désormais, regrette-t-il, les stratégies commerciales sont nationales, de moins en moins décidées à l’échelon régional, même si son image sert le marketing des produits de terroir. Il s’agit donc pour lui de revaloriser la marque Biscotte face aux multiples labels des distributeurs.

Outre ses aliments de niches, haricots jaunes et raisin de table chasselas, l’entreprise a réintroduit, il y a plus de dix ans, des cultures de légumes anciens tels que panais, topinambour, persil racine. Par contre, elle ne compte pas de serres et n’est pas présente sur les marchés de la tomate, de l’aubergine ou du poivron.

Projet insolite

L’entrepreneur – dont les panneaux photovoltaïques sur toitures produisent 570’000 kW/h par an – a une autre idée en tête, insolite: un projet d’hydroponie en plein champ. Il s’agit de poser les plantons de salades sur une planche en polystyrène (sorte de Sagex) qui flotte dans un bassin d’eau.

Cette méthode pratiquée en Hollande permettrait de produire plus sur une même parcelle sans rotation de cultures, relève le patron. De plus, elle ne souffre ni des ravageurs ni des mauvaises herbes. Il admet toutefois que l’idée est encore loin d’être à maturité car elle nécessite un lourd investissement.

Nouvelle innovation

Cet été, il se concentre sur un autre chantier, l’installation d’une nouvelle machine de lavage et de tri optique automatique. À près d’un million de francs, elle va accélérer nettement la vitesse de débit et apporter une meilleure précision dans le tri. Mais il aimerait aussi construire une nouvelle halle afin de stocker plus de légumes d’hiver. Pour l’heure, les capacités en chambre froide, de 4000 tonnes, limitent sa production. On y conserve les légumes de garde, pommes de terre, carottes, céleris.

L’entreprise emploie une soixantaine de collaborateurs (une quarantaine en hiver), dont la moitié dans les champs, l’autre dans les halles autour des lignes de lavage, de triage et de conditionnement des produits. Le patron de la maison Biscotte parle de «coup de chance» lorsque, au mois de mars 2020, sa quinzaine d’employés est arrivée de l’étranger pour le début de la cueillette des oignons dans ses champs. À une semaine près, ils étaient bloqués chez eux à cause du premier confinement.

Pénurie de fournitures

Au niveau commercial, comme pour toute la chaîne d’approvisionnement alimentaire, la crise de la pandémie a été une opportunité pour son entreprise, même si, dit-il, les prix sont restés stables. Biscotte a vu ses ventes exploser. Le personnel – placé sous protection sanitaire – a dû travailler parfois jusqu’à 23 h pour honorer des commandes. Du jamais vu!

L’année en cours semble plus compliquée à cause des effets post-Covid sur le commerce international. Des fournitures indispensables font défaut, ne pouvant plus – ou difficilement – être livrés. Une pénurie qui fait grimper leurs prix.

Laurent Zwygart cite des biens courants: huile et pneus de tracteurs, pièces mécaniques, film plastique, barquettes en bois, géotextiles. Ces tissus en matériau synthétique sont utilisés pour couvrir des milliers de m2 de cultures en hiver. Ils servent désormais à la production de masques et de combinaisons de protection.

Heureusement pour Biscotte, il n’y a pour l’instant pas de problème de livraison des graines de semences et plantons, ni des élastiques servant à nouer les bottes d’oignons. Et les deux tracteurs commandés l’an dernier sont arrivés à temps au début de l’année!

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.