Photographie de Jean-Christophe Béchet (Français, 1964-), invité de la prochaine exposition à la Fondation Auer Ory pour la photographie (26 mai au 27 août). Cette photo a été prise de nuit dans le quartier de Roppongi à Tokyo en 2000. «Le travail de Jean-Christophe Béchet prend deux directions qui se rencontrent et se répondent sans cesse : une approche du réel comme des « paysages habités », et, une recherche plasticienne sur la spécificité de la matière photographique argentique ou numérique. Associant reportage et paysage, portrait et architecture, noir/blanc et couleur, il choisit le document subjectif en héritier de la « photographie de rue » qu’elle soit française, européenne, américaine ou japonaise, l’homme restant son sujet principal dans le paysage urbain contemporain».

DR