Vogue streaming – Les auteurs atterrissent sur les plateformes Le palmé d’or Kore-eda, l’enfant terrible québécois Xavier Dolan, bientôt le Germanopratin Cédric Klapisch… les cinéastes les plus indépendants s’essaient au feuilleton. Cécile Lecoultre

Le vieux clash entre la télévision et le septième art semble caduc. Et même si le Festival de Cannes persiste à bannir les films produits par des plateformes, les auteurs, palmés d’or ou pas, flirtent avec le streaming. Ces soi-disant liaisons dangereuses s’intensifieraient même, les cinéastes passant du film au format série. À y regarder de plus près, les géants du cinéma s’y essaient depuis toujours. Voir le «maverick» Martin Scorsese qui signait en 2011 «Boardwalk Empire». Ou le hors-la-loi Maurice Pialat qui sortait «La maison des bois» pour l’ORTF dès 1971.