Carnaval de Fribourg – Les auteurs présumés de l’agression avouent les faits La grave agression d'un jeune homme, survenue de nuit lors du carnaval de Fribourg à la fin de février, est en voie d'élucidation. Deux auteurs présumés, un Suisse et un Italien, ont été interpellés.

La victime avait subi de graves blessures lors des faits qui remontent à la nuit du 22 au 23 février 2020. Keystone

La grave agression d'un homme de 22 ans, survenue de nuit lors du carnaval de Fribourg à fin février, est en voie d'élucidation. L’enquête policière a permis l’identification et l’interpellation de deux auteurs présumés, un Suisse et un Italien.

La victime avait subi de graves blessures lors des faits qui remontent à la nuit du 22 au 23 février, a indiqué lundi la Police cantonale fribourgeois. Elle avait été transportée dans un hôpital, après avoir été retrouvée inconsciente au sol, suite à une agression commise par deux individus.

Agression violente

Malgré l’intervention rapide des patrouilles, les auteurs n’avaient pas pu être interpellés sur le moment, précise le communiqué. Suite aux premières investigations, les enquêteurs ont réussi à déterminer que la victime avait été agressée violemment et à de multiples reprises sur le haut du corps, notamment au niveau de la tête.

Les auteurs présumés, deux hommes de 20 ans ressortissants de Suisse et d'Italie, ont été arrêtés et auditionnés en présence d’un avocat, puis placés en détention préventive le temps de l’enquête. Grâce aux investigations techniques et aux éléments d’enquête, tous deux ont avoué les faits. Ils seront dénoncés au Ministère public.

