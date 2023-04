Les trois premiers mois de 2023 ont apporté leurs lots de turbulences dans notre canton. Débusquée par la RTS, «L’affaire Dittli», qui n’en était pas une, a vu la gauche monter aux barricades. Si on peut admettre que le changement de majorité gouvernementale n’a pas plu à tout l’échiquier politique, fallait-il se lancer dans une pareille vindicte? Poser la question, c’est y répondre.

De la presse d’investigation, on aurait attendu plus de rigueur dans l’analyse des lois et de la jurisprudence, car ne dit-on pas que personne ne doit les ignorer? Le sujet est maintenant clos. Il est temps de laisser Mme Dittli travailler sereinement aux affaires de son département.

«Les nombreux défis ne manquent pas d’interpeller toute la classe politique.»

La mobilisation syndicale, qui a conduit plusieurs corps de l’administration et du parapublic dans la rue pour des journées de grève, s’est focalisée sur l’indexation des salaires sans tenir compte du taux proposé en comparaison d’autres cantons, ni de la situation vaudoise au bénéfice d’une loi sur le personnel avantageuse et d’une caisse de pensions recapitalisée avec primauté des prestations.

Le Conseil d’État, conscient qu’il fallait revoir certaines lacunes d’organisation, a mis l’accent sur l’amélioration des conditions de travail en proposant lors d’une séance de négociations 47 millions à cet effet. Les syndicats ont quitté la séance, estimant que ce n’était pas une réponse. La réaction est pour le moins surprenante quand on sait que la population vaudoise continue à travailler malgré les difficultés rencontrées avec l’inflation, sans faire la grève.

Les défis du Canton sont nombreux. L’accord Canton-communes récemment signé entre le gouvernement et les faîtières requiert maintenant d’avoir l’aval du parlement et de la population si l’initiative n’est pas retirée. On peut vivement souhaiter que le calme revienne dans les relations entre les deux entités avec le projet proposé. De toute façon, la fiscalité sera à l’ordre du jour avec le dépôt de la nouvelle initiative pour diminuer de 12% la charge fiscale des ménages, car le canton de Vaud n’est de loin pas un paradis dans ce domaine.

Éviter l’agitation

Les défis tant sociétaux, éducatifs, professionnels, écologiques, économiques ne manquent pas d’interpeller toute la classe politique. Il faut y ajouter ceux liés à la santé, à l’aménagement du territoire, à la recherche, au domaine digital ou aux transports pour ne citer que quelques-uns des plus importants. Pour cela, il devient impératif que les autorités puissent se consacrer à leurs tâches sans agitation excessive venant perturber leur indispensable responsabilité à conduire le Canton dans cette période, où les complexités ne manquent pas.

En conclusion, paraphrasons donc le chanteur Stephan Eicher et laissons-les «travailler en paix». Toute la société ne s’en portera que mieux.

Catherine Labouchère Ancienne députée PLR

