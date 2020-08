«Une crise? Quelle crise?» C’est ainsi que la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a tenté de désamorcer les critiques mardi, à l’issue de sa rencontre avec les responsables des cantons. Jeudi soir à Berne, le magistrat en charge de la Santé, Alain Berset, a lui aussi voulu se montrer rassurant: «On voit que gérer une crise, c’est possible dans un État fédéraliste.»

Possible, sans doute. Cependant, le vernis ne suffit plus à cacher les éraflures. Le manque d’organisation dans certains domaines et de leadership lorsqu’il s’agit de parler d’une même voix pour les cantons n’échappe pas aux citoyens. Deux exemples: on parle enfin du développement d’une base de données nationale pour le traçage des contacts, l’un des instruments les plus importants de la lutte contre le coronavirus. Et ce n’est que lundi, en fin de vacances, qu’un accord a été signé afin que le Canton de Zurich livre les listes des passagers rentrant de pays à risques par l’aéroport à tous les cantons. Les lenteurs du fédéralisme ont parfois le goût du poison.

Alors que le nombre de nouvelles infections est en hausse, Confédération et cantons jouent leur crédibilité: ils doivent faire en sorte que les critères permettant d’autoriser les grandes manifestations dès le 1er octobre soient les plus clairs et compréhensibles possible. Et éviter les mises en pratique sur le mode: «J’en fais plus (ou moins) que mon voisin.» Dans cette phase pandémique où la compréhension et l’acceptation des mesures ne vont plus de soi, cela s’avère déterminant. C’est aussi nécessaire pour les acteurs culturels, sportifs et associatifs en mode survie. La vie des théâtres villageois, des fêtes de quartier est aussi en jeu. Le lien social peut survivre à un confinement. Trop distendu, il risquerait de rompre.