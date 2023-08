Défense de la nature en ville – «Les autorités jouent selon leurs propres règles» Fondé en début d’année, le réseau Arbres vivants organise la résistance citoyenne aux projets immobiliers qui menacent la biodiversité. Rencontre à Lausanne. Thibault Nieuwe Weme

Terreur des promoteurs immobiliers, (de g. à dr.) Latifeh Hadji, Stéphane Simon, Marianne Lipari, Grégoire Chollet et Gilles Dana se battent pour préserver la nature en ville. Laurent de Senarclens

Autrefois, on les accueillait au pire avec ricanements, au mieux avec une petite tape dans l’épaule qui voulait dire «Résigne-toi, tu n’as aucune chance.» Aujourd’hui, ils commencent à faire trembler les promoteurs immobiliers. Ces Avengers de la nature en ville n’ont pas de superpouvoirs, mais une détermination pleine de sève, et le soutien croissant d’une population devenue plus sensible aux enjeux climatiques.