Pakistan – Les autorités ordonnent le déblocage de Wikipedia L’encyclopédie en ligne était bloquée depuis trois jours au Pakistan pour du contenu jugé «blasphématoire».

La Fondation Wikimédia qui gère Wikipédia avait estimé que ce blocage «empêchait la cinquième nation la plus peuplée au monde d’accéder au plus grand référentiel de connaissances gratuit». AFP

Le premier ministre pakistanais a ordonné lundi le déblocage de l’encyclopédie en ligne Wikipédia, trois jours après que le site web eut été bloqué dans le pays pour «contenu blasphématoire».

Le blasphème est une question sensible au Pakistan, pays à large majorité musulmane, et où les géants d’internet comme Facebook et YouTube ont déjà été interdits pour avoir publié des contenus jugés sacrilèges. Le ministre de l’Information, Marriyum Aurangzeb, a tweeté lundi : «Le premier ministre a le plaisir d’ordonner que le site web (Wikipédia) puisse être restauré avec effet immédiat».

Vendredi, le site avait été bloqué dans le pays «après avoir omis de répondre à notre demande répétée concernant la suppression d’un contenu blasphématoire et n’avoir pas respecté le délai» imparti pour ce retrait, avait indiqué à l’AFP Malahat Obaid, un porte-parole de l’Autorité des télécommunications pakistanaises (PTA), sans toutefois préciser quel était ce contenu jugé blasphématoire.

Dans un communiqué, la Fondation Wikimédia qui gère Wikipédia avait estimé que ce blocage «empêchait la cinquième nation la plus peuplée au monde d’accéder au plus grand référentiel de connaissances gratuit».

AFP

