Libye – Les autorités rivales annoncent des élections et la fin des combats Après plusieurs années de conflit armé, le gouvernement du GNA et le Parlement élu ont annoncé un cessez-le-feu commun sur tout le territoire libyen.

L’arrêt des combats a été ordonné sur l’ensemble du territoire libyen par les factions rivales. AFP

Les autorités rivales en Libye ont annoncé séparément vendredi l'organisation d'élections prochainement et la cessation de tous les combats sur le territoire, une «entente» saluée par l'ONU.

Dans deux communiqués distincts, Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA), basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et Aguila Saleh, président du Parlement élu, basé dans l'est du pays, ont annoncé des élections prochainement et ordonné à toutes les parties d'observer «un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen».

«Une étape importante»

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a salué vendredi l'annonce des autorités rivales en Libye.

«Je salue les déclarations du Conseil présidentiel libyen et de la Chambre des représentants appelant à un cessez-le-feu et à l'arrêt des opérations militaires sur tout le territoire libyen», a déclaré M. Sissi dans un tweet. «Cette décision est une étape importante sur la voie d'un règlement politique et du rétablissement de la stabilité» dans ce pays, a ajouté le président égyptien.

ATS/NXP