Prêt de livres – Les aveugles aiment lire sur smartphone Les bibliothèques qui proposent du contenu pour les malvoyants ont le vent en poupe. Exemple avec la Bibliothèque braille romande. Philippe Muri

Disponible sur tablettes et smartphones, l’application BBR Player donne accès à plus de 10’000 titres audio. Samuel Rubio/ABA-BBR

Il ne s’y attendait pas. Responsable de la Bibliothèque braille romande et livre parlé (BBR), basée à Genève, Cédric Rérat est un homme heureux. L’Office fédéral de la culture a décerné à l’institution le Prix spécial de médiation 2021. Une distinction qui va également à la Bibliothèque sonore romande, basée à Lausanne (lire ci-dessous).

Dans le cas de la Bibliothèque braille romande, le prix récompense cent vingt ans de production et de mise à disposition d’œuvres littéraires adaptées aux besoins des personnes avec des déficiences visuelles ou empêchées de lire, dans toute la francophonie. On peut y commander des livres depuis toute la Suisse romande, mais l’institution a aussi des utilisateurs en France. «Il s’agit d’une belle reconnaissance, pour les professionnels de la BBR et pour nos nombreux bénévoles qui enregistrent des livres dans nos studios ou à domicile», se réjouit le responsable de cet établissement dépendant de l’Association pour le bien des aveugles et malvoyants (ABA).

Éditeurs du cru

À ses quelque 700 abonnés, la BBR propose plus de 10’000 titres audio et un peu moins de 5000 en braille. «On a une collection très typée bibliothèque de lecture publique, avec de la fiction et de la non-fiction. Notamment des polars, des romans du terroir, des ouvrages sentimentaux, mais aussi des biographies, des témoignages ou des livres d’histoire.»Attentive à la production littéraire romande, l’institution accorde une place privilégiée aux éditeurs du cru, parmi lesquels notamment Zoé ou Slatkine.

Une partie des œuvres sont adaptées en Suisse, notamment à la Bibliothèque sonore de Lausanne, les autres en France, Belgique ou Canada. «On peut ainsi offrir un choix de titres beaucoup plus large.»Si pendant longtemps la BBR n’a prêté que des ouvrages en braille sur papier, elle est passée progressivement à l’audio, avec des bandes magnétiques, des cassettes, puis des CD dans les années 2000. «Depuis 2005, toute la production numérique audio est au standard Daisy, qui permet de naviguer dans un livre, de revenir en arrière, d’aller en avant, de sélectionner des passages, comme une personne voyante pourrait le faire avec une publication papier.»

En 2021, le CD audio garde la cote, surtout auprès des abonnés d’un certain âge. Les plus jeunes lui préfèrent désormais une application, lancée avec succès en juillet 2020. Elle a été adaptée de l’application Callio Player, utilisée à la Bibliothèque sonore romande depuis plusieurs années. Sa directrice Isabelle Albanese confirme l’engouement pour ce support chez les jeunes. La version genevoise se nomme BBR Player et donne accès sur tablettes et smartphones à tous les ouvrages enregistrés.

Des milliers de titres audio Afficher plus Parmi les quatre bibliothèques du pays récipiendaires du prix de l’Office fédéral de la culture figure la Bibliothèque sonore romande (BSR) à Lausanne. Elle recevra le quart de la somme, soit 10’000 francs. «Cela nous permet d’enregistrer 20 livres sonores. C’est important pour proposer des nouveautés, pour coller à l’actualité littéraire», se réjouit sa directrice Isabelle Albanese. Créée en 1976, la BSR met à disposition gratuitement un catalogue de plus de 25’000 livres, pour un public aveugle, malvoyant ou avec d’autres difficultés: «De plus en plus de personnes dyslexiques utilisent nos services.» La structure prête à ses 2000 abonnés 50’000 livres sonores par an, enregistrés par quelque 120 bénévoles, sur CD et cartes mémoire, envoyés sans frais, ou à télécharger sur son site, smartphones ou tablettes. Son catalogue s’enrichit de 1000 titres par an. Caroline Rieder www.bibliothequesonore.ch

«Cela ne fait que six mois que ce service a été mis en ligne, mais la réception se révèle d’ores et déjà très positive. Cela nous a amené pas mal de nouveaux utilisateurs», note Cédric Rérat. «L’avantage avec cette application, c’est que les livres sont désormais disponibles sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Quand on emprunte des ouvrages physiques, on se trouve confronté à la notion de stock et aux délais d’acheminement postaux. Avec le numérique, le même livre peut être téléchargé un nombre indéfini de fois par quantité de personnes.»

Comment ça marche? L’aveu­ gle ou le malvoyant peut se connecter à l’application BBR Player et la piloter grâce à un «bloc-notes braille», qui permet aussi de prendre des notes ou d’accéder à ses e-mails. Par ailleurs, iOS et Android disposent de paramètres natifs afin d’agrandir les caractères. Des aides vocales sont également disponibles.

Auteurs populaires

Et que lisent les usagers de ces services? Des livres assez similaires à ce qui fonctionne en librairie ou dans les bibliothèques. À la BBR, on retrouve donc en tête des prêts des auteurs aussi populaires qu’Éric-Emmanuel Schmitt, Marc Levy ou Guillaume Musso. Sans oublier Joël Dicker…