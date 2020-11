Transports morgiens – Les aveugles veulent ouvrir les yeux aux chauffeurs de bus Suite à plusieurs réclamations des personnes malvoyantes, les transports MBC ont pris des mesures pour mieux tenir compte des besoins spécifiques de cette clientèle. Mais la situation reste perfectible. Daphné Dossios

Les chauffeurs des Transports publics morgiens ont passé un test grandeur nature en devant assumer la prise en charge optimale des usagers non voyants. Florian Cella/24Heures

Prendre le bus, voilà un acte quotidien le plus banal qui soit. C’est pourtant un vrai casse-tête pour les personnes aveugles et malvoyantes qui se plaignent d’un système inadapté à leur situation, comme c’est le cas pour Béatrice Hirt, une Morgienne qui a perdu l’usage de la vue. «Il y a souvent plusieurs lignes à un même arrêt et il est important de pouvoir demander au chauffeur de nous renseigner. Mais avec le coronavirus, on ne peut plus monter par la porte de devant et les conducteurs ne s’arrêtent pas, ce qui fait que je rate fréquemment mon bus.» Pour venir à bout de ce problème récurrent, elle s’est tournée vers la Fédération suisse des aveugles et malvoyants, qui a contacté à son tour Frédéric Buschenrieder, responsable du personnel roulant et de la répartition au sein de la compagnie Morges-Bière-Cossonay (MBC).