Procès de Tariq Ramadan à Genève – Les avocats de la plaignante: «Qu’est-ce qu’il est difficile de dire les choses, de dénoncer» Ce mercredi, les pénalistes des deux parties s’affrontent. La défense plaidera l’acquittement cet après-midi. Morceaux choisis. Fedele Mendicino

«Brigitte», la plaignante, au centre, entourée de ses avocats François Zimeray (à gauche) et Robert Assaël (à droite). KEYSTONE

Les avocats de Brigitte*, la plaignante, ont la parole ce mercredi matin à l’occasion du dernier jour de procès de Tariq Ramadan à Genève. Me Robert Assaël ouvre les feux peu après 9 h. L’islamologue, accusé de viol, le fixe du regard. L’avocat qualifie le combat de sa cliente comme celui «de David contre Goliath, celui de la vérité contre le mensonge».

Il lit la description des faits de sa mandante (lire plus bas). Avec force détails: «Peut-on inventer un pareil récit? Elle est incapable de tricher, de mentir. En larmes parfois durant ses témoignages, elle n’en rajoute jamais.» Le pénaliste salue les femmes qui osent dénoncer malgré l’épreuve que constitue une procédure.

Domination intellectuelle

«L’accusé a fait de la domination. Même lundi lors de son audition, il nous reprenait comme pour dominer par son intelligence. […] Donnant des leçons à tout le monde.» Sa cliente est-elle simplement une femme éconduite qui se venge? Qui veut punir Tariq Ramadan? «Ridicule, poursuit l’avocat. Elle n’avait rien à faire de la vie privée de l’accusé. […] Un homme aux deux visages.»

«Le psychiatre assure que la plaignante était crédible et présentait un état de stress post-traumatique.» Me Robert Assaël

En 2017, quand elle va consulter un psychiatre, ce n’est même pas pour aller porter plainte contre Ramadan: «Elle a consulté pour un deuil. Mais les faits de 2008 sont ressortis.» Me Assaël relit les passages du médecin. Le psychiatre, «malmené par mes confrères de la défense», assure que la plaignante était crédible et présentait un état de stress post-traumatique.

«Une nuit terrible»

Le recours de la partie adverse à une expertise «unilatérale» confiée au professeur Giannakopoulos est également critiqué par l’avocat de Brigitte. Un document forcément orienté, aux yeux de la partie plaignante. Le pénaliste revient sur le caractère pudique et introverti de sa mandante. «Même à la police, elle parle de nuit terrible sans oser prononcer le mot viol.» Un mot qui provoque des sanglots à chaque fois qu’on lui demande de le prononcer en audience. Un signal de son traumatisme, selon l’avocat: «M. Ramadan est le violeur décrit dans l’acte d’accusation.»

Pourquoi a-t-elle envoyé des messages parfois à connotation amoureuse après les faits: «Elle était sous emprise. Elle ne voulait pas porter plainte. Elle voulait comprendre, de manière frénétique, comment Tariq Ramadan a pu virer à ce point et devenir monstrueux. Elle voulait des excuses. Dans un message, elle lui a dit qu’elle voulait l’embrasser parce que d’un côté elle l’admirait. Elle était aussi sous le choc. Tout en cherchant à faire la paix. Elle n’était plus dans son corps. Elle se disait aussi qu’il valait mieux l’avoir comme ami que comme ennemi.»

«Qu’a-t-elle gagné? Rien!» Me Assaël

Pour l’avocat, «si elle avait été blessée au motif qu’elle aurait été éconduite», elle aurait porté plainte tout de suite. «Ma cliente est une femme fragilisée que la vie a malmenée. Comme les plaignantes françaises d’ailleurs.»

Me Assaël dénonce le langage «vulgaire, dominant et méprisant» que l’accusé aurait adopté envers plusieurs femmes dont Brigitte: «C’est un homme qui vire complètement, perd le contrôle et devient ainsi l’agresseur sexuel de ma mandante.»

«La Nuit des Molières»

Pourquoi déposerait-elle une plainte mensongère dix ans après les faits, tonne l’avocat. «Elle se serait imposée huit mois de thérapie pour cela? Elle aurait feint les symptômes? Avec de telles facultés, elle aurait pu postuler à la Nuit des Molières. Si elle avait voulu porter plainte d’emblée, elle n’aurait pas lavé ses habits.»

La crédibilité de Brigitte est totale, ajoute Me Assaël: «Elle n’a aucun intérêt à mentir. Qu’a-t-elle gagné? Rien! Elle a tout perdu. Des auditions fleuves, se faire traiter de menteuse des dizaines de fois. Sa probité a été écrasée. Sa vie a été exposée et explosée. La pire période de sa vie. Sa famille a été menacée.» Il soupire avant de clore sa plaidoirie en saluant le courage, la résilience et l’authenticité de sa cliente: «Qu’est-ce qu’il est difficile de dire les choses, de dénoncer.»

Me Catalina De La Sota reprend le flambeau de son confrère peu après 11h et déplore que Tariq Ramadan inverse les rôles en répétant en audience des «Pourquoi ment-elle?»: «Il décrit notre mandante comme très entreprenante alors qu’elle avait ses règles le soir des faits. Il prétend en plus qu’à un moment donné dans la chambre d’hôtel, elle se rend dans la salle de bain et qu’elle ressort en nuisette. Elle n’avait pas pris d’affaires avec elle et n’avait pas de nuisette.»



Les faits dénoncés à la justice Afficher plus Dans sa plainte, Brigitte raconte qu’en 2008 Tariq Ramadan, après plusieurs échanges sur les réseaux sociaux, lui a proposé d’aller boire un café dans un hôtel près de la gare Cornavin. Le soir du 28 octobre 2008, ils se voient et discutent dans une salle de l’établissement hôtelier de la rue de Lausanne. La femme, âgée alors d’une quarantaine d’années, affirme que leur discussion a été interrompue à un moment donné par le réceptionniste, qui les invite à quitter les lieux. Ils montent dans la chambre de Tariq Ramadan pour continuer à bavarder. Ce dernier déclare être monté seul. Brigitte, selon lui, aurait ensuite frappé à sa porte. Elle l’accuse de l’avoir poussée sur le lit et de l’avoir giflée et agressée sexuellement plusieurs fois, avant qu’elle ne quitte la chambre au petit matin. Dans son acte d’accusation, le Ministère public qualifie ces faits de viols et de contrainte sexuelle.

Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 20 ans. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

