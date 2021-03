Fin du procès UBS à Paris – Les avocats plaident pour une relaxe pure et simple d’UBS Plus sobrement qu’en première instance, les avocats d’UBS défendent l’idée que la banque n’a commis ni démarchage illégal ni recel de fraude fiscale. Alain Rebetez

Markus Diethelm, chef juriste d’UBS, entre Béatrice Lorin-Guérin et Jean-Frédéric de Leusse, les deux représentants de la filiale française. KEYSTONE

«On n’a rien laissé au hasard, on a pu traiter tous les aspects du droit.» Markus Diethelm, chef juriste d’UBS AG

À peine le procès achevé, Markus Diethelm, le chef juriste d’UBS, s’esquive discrètement, aussi furtivement que pendant trois semaines il a suivi les audiences du tribunal, assis tout seul au premier rang du public, sans rien laisser paraître de ses sentiments. Il lâche sobrement: «On n’a rien laissé au hasard, on a pu traiter tous les aspects du droit.» Quel contraste avec l’automne 2018! À l’époque du procès en première instance, il était plus disert et organisait des rencontres entre avocats et journalistes au siège parisien de la banque, dans le très chic boulevard Haussmann. Une stratégie de communication qui avait été perçue comme arrogante et contre-productive.