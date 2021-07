Terroir urbain – Les badauds craquent pour les légumes urbains de Vevey Dans ses espaces verts, la Ville mêle fleurs et potagers depuis des années. Ce vendredi, l’heure était à la récolte et à la distribution au Square Mülheim. Hélène Jost

Laurent Bonjour, jardinier paysagiste de la Ville de Vevey, au milieu de ses légumes. Hélène Jost

«Super», «magnifique», «génial»: malgré un temps plus que maussade, les visages étaient radieux ce matin à l’embouchure de la Veveyse. En solo ou en binômes, ils sont nombreux à avoir profité de l’action, la deuxième du genre depuis le début de l’été. Au menu: des raves ainsi que des côtes de bettes rouges et jaunes.

Laurent Bonjour, jardinier paysagiste, est aux commandes. Le dispositif est simple: une table sur laquelle la récolte est exposée, et c’est tout. Juste derrière, il y a un grand massif où les fleurs colorées côtoient choux et autres légumes. Dès que le choix vient à manquer, l’employé communal y plonge pour couper des tiges ou déterrer une racine. Difficile de faire plus local.