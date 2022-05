Tensions à Cully – Les baigneurs ne veulent pas être ferrés par les pêcheurs Au Bain des Dames, les différentes activités – baignade, pêche, paddle – sont mal signalisées selon des élus. La Municipalité remettra de l’ordre. Claude Beda

À Cully, le Bain des Dames est bordé d’une jetée prisée par les pêcheurs. Florian Cella/Archives

Au Bain des Dames à Cully, les baigneurs craignent d’être hameçonnés par les pêcheurs, a-t-on appris au Conseil communal de Bourg-en-Lavaux. Via une interpellation, des élus demandent à la Municipalité de mieux signaliser les emplacements dévolus à chaque activité. Car les familles, les ados, les pique-niqueurs, les amateurs de paddle, de kayak et d’apéro affluent aussi sur ce site.

«Libre de pêcheurs et d’hameçons, cette jetée doublerait la frange d’accès au lac. Et améliorerait sensiblement son confort.» Gilles Dana, conseiller communal

«La signalétique n’est pas assez explicite et son emplacement est équivoque, explique Gilles Dana, conseiller communal. Elle n’indique pas précisément ce qui est autorisé ou interdit sur les différentes surfaces de gazon. Ce qui provoque de l’incompréhension et des tensions, par exemple pour ce qui concerne l’autorisation des chiens et de dispositifs sonores.»

Mais c’est surtout la présence de pêcheurs sur la jetée délimitant la plage à l’est qui hérisse les usagers du Bain des Dames et les élus. «Libre de pêcheurs, d’hameçons et de matériel de pêche, la jetée doublerait la frange d’accès au lac, note Gilles Dana. Et améliorerait sensiblement son confort.» Car les baigneurs sont de plus en plus à l’étroit sur la plage, vélos, paddles et kayaks investissant également les 140 m2 de gazon du Bain des Dames.

Gendarmes à la plage

Municipal de la sécurité, des sports, des manifestations, des ports et des rives, Jean-Paul Demierre remettra donc de l’ordre: «Nous demanderons aux pêcheurs d’aller sur la jetée à l’ouest et nous mettrons des bouées jaunes pour mieux signaler l’espace de baignade. Pour le reste, cette interpellation est un pétard mouillé: au Bain des Dames, tout baigne! Il y a déjà un endroit prévu pour la dépose des paddles. Et les vélos sont interdits dans le périmètre. Nous avons déjà presque tout interdit, mais nous resserrerons encore la vis.» Les gendarmes viendront, eux aussi, sur la plage.



