Loisirs post-covid – Les Bains de Lavey : entre détente et désinfectant Depuis samedi, le centre thermal de Lavey-les-Bains accueille à nouveau des visiteurs. Réservations en lignes et rondes de gardiens de bains ont permis une réouverture sereine Céliane De Luca

Les bains à remous, un des lieux phare du centre thermal. FLORIAN CELLA

À 9 heures samedi matin, les Bains de Lavey se réveillent de leur sieste forcée, et une trentaine de personnes attendent devant les portes. Dans le hall d’entrée, les marquages au sol et plusieurs flacons de désinfectant invitent les visiteurs à respecter les mesures sanitaires. S’ensuit un parcours fléché en direction des vestiaires, puis jusque dans les douches d’entrée ou de sortie de bassins.

À l’exception des travaux d’entretien annuels, le centre n’avait jamais dû fermer ses portes, rappelle la directrice Sylvie Michaud. L’arrêt d’activité, le 13 mars dernier, avait pris ses quelque 200 employés par surprise. Daté du 9 mars, le dernier post Facebook avant la fermeture montrait un complexe thermal saupoudré de neige. Depuis cet arrêt sur image, il a été nettoyé de fond en comble, élimination du calcaire et travaux de peinture compris.

« Nous avions deux scénarios pour cette réouverture, explique Anthony Dufaux, responsable du marketing et de la communication. Soit les gens avaient peur et personne ne venait, soit c’était l’engouement et il risquait d’y avoir des attroupements. Heureusement, la réalité se situe entre deux ». Afin de respecter la distanciation sociale entre les groupes, 300 visiteurs sont autorisés simultanément sur le site, au lieu de 850 en temps normal. Lorsque Sylvie Michaud évoque la panoplie de recommandations à suivre pour assurer leur sécurité, on devine le casse-tête qu’a impliqué la création d’un plan sanitaire strict et personnalisé : « Nous avons notamment créé un système de réservation en ligne pour mieux répartir la fréquentation».

Au milieu de l’après-midi, ils sont 218 à barboter. Parmi eux, Ingrosso Cosimo et Marlyse Monney. Celle-ci a réservé en ligne, pour « lancer les festivités » des 60 ans de son compagnon. Le couple, venu avec deux amis, plaisante, une main en visière pour se protéger du soleil : « C’est agréable, les gens sont respectueux. Nous nous sentons parfaitement en confiance ». Les gardiens de bains couvent les bassins du regard. Depuis la cafétéria, où ils se reposent entre deux baignades avec leur fille, Alexandra et Benoît Zuffrey observent : « On dirait qu’il y a plus de personnel qu’auparavant».

Les effectifs ont en effet été renforcés, et intentionnellement rendus plus visibles, afin de rassurer les visiteurs, sourit Sylvie Michaud : « Les agents de nettoyage font des boucles toute la journée, pour que chaque recoin soit désinfecté régulièrement». Après avoir perdu une moyenne de 20'000 entrées par mois, pendant trois mois, sans compter les déficits de la restauration ainsi que des nuitées, le Bains de Lavey comptent bien rassurer leurs fidèles visiteurs.

Le Grand Hôtel des Bains, l’espace wellness et les restaurants de l’institution ouvriront quant à eux le lundi 8 juin.