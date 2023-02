Interminable affaire – Les bains thermaux de Crans-Montana sont en sursis Travaux à l’arrêt, eau chaude introuvable, conflits d’intérêts, le projet est en train de boire la tasse. L’épilogue de trente ans d’attente? Julien Wicky

Ce photomontage est celui que la commune utilise sur son site web pour annoncer une ouverture en 2024. Une issue qui paraît bien incertaine. BAKKER & BLANC

ça devait être un «chantier aussi important que celui de Sion 2006», selon les mots du promoteur de l’époque, et ça commence à ressembler, aussi, à une déconfiture. En ce début de mois de juin 1999, Aquamust, centre thermal rêvé de Crans-Montana (VS), prenait forme. L’autorisation de construire avait été accordée six ans plus tôt, en juin 1993, sur demande du propriétaire du terrain, un avocat basé à Zurich. Depuis, Sion n’a toujours pas eu les Jeux olympiques et le chantier des bains est une friche.