Vu à Montreux – Les baisers fanés de a-ha aux ados d’il y a 40 ans Le Montreux Jazz Festival lançait sa 56e édition vendredi 1er juillet avec le concert du trio norvégien, groupe indissociable des années 1980. Fabrice Gottraux

A-ha sur la scène de l’Auditorium Stravinski pour le 56e Montreux Jazz Festival, vendredi 1er juillet 2022, le chanteur Morten Harket à gauche, à droite le guitariste Pål Waaktaar. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

À Montreux pendant le festival, une jeunesse en tenue légère descend sur les quais. Ça sent la sauce piquante, l’herbe et le sucre aromatisé. En haut vers la gare, d’autres quais populeux relaient l’arrière-pays jusqu’à Zurich. On parle suisse allemand aux concerts payants, Dino Brandão, Sophie Hunger et Faber en délégation alémanique impeccable.