Coronavirus – Les Baléares et la Belgique dans la liste des pays à risque La Suisse rajoute Majorque, Minorque ou Ibiza ainsi que l’Albanie, la Belgique, Malte et l’Inde à sa liste des zones comportant des risques d’infection en matière de coronavirus.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ajouté les Baléares et la Belgique à sa liste des pays et zones présentant un risque élevé d’infection au coronavirus (archives). KEYSTONE/EPA/CATI CLADERA

L’OFSP a ajouté les Baléares, la Belgique, Malte et l’Inde sur la liste des pays et zones présentant un risque élevé d’infection au coronavirus. Quiconque rentre en Suisse après avoir séjourné dans ces régions doit se mettre en quarantaine à son retour.

La Serbie et Singapour vont au contraire être retirés de la liste. La modification entrera en vigueur le jeudi 20 août 2020, a annoncé mardi l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La liste des pays à risque compte désormais 53 États et régions, contre 46 auparavant. Outre les destinations de voyage bien connues comme les États-Unis, le Mexique, la République dominicaine et l’Afrique du Sud, plusieurs pays des Balkans comme l’Albanie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord et la Bosnie-Herzégovine figurent également sur la liste. L’Espagne, sauf les îles Canaries, se trouve déjà sur cette liste depuis le 8 août.

La quarantaine pour les personnes de retour de pays ou région présentant un risque élevé d’infection est en vigueur depuis le début du mois de juillet. Les personnes concernées doivent se présenter aux autorités cantonales dans les deux jours. Les autorités cantonales procèdent à des tests aléatoires pour s’assurer du respect de la mesure. Actuellement, 16’260 voyageurs de retour sont en quarantaine.

ATS/NXP