Aérostatique à Château-d'Œx – Les ballons devraient rebondir en janvier À un peu plus de trois mois du décollage, les organisateurs de la Semaine internationale des ballons à air chaud se disent optimistes quant à la tenue de l'événement, annulé en janvier dernier. David Genillard

Annulé en janvier, le festival reprend son élan. Chantal Dervey

Le poids des mesures sanitaires ne devrait pas clouer les montgolfières une deuxième année consécutive. Pour l’heure, le comité d’organisation de la Semaine internationale des ballons à air chaud et Pays-d’Enhaut Région se disent «optimistes quant au maintien de l’édition prévue en 2022, malgré la situation actuelle et les règles en vigueur pour les événements de plus de 1000 personnes». Les vols sont prévus du 22 au 30 janvier prochain.

En janvier dernier, pour la première fois depuis la création du festival, la 43e édition de la rencontre avait dû être annulée, ou plutôt «reportée d’une année», selon les mots du comité. Celui-ci avait pris sa décision dans le but de préserver les finances de la manifestation. Le manque à gagner dû à la baisse de fréquentation cumulé au coût des mesures sanitaires alors exigées par la Confédération laissait présager d’une perte de 300’000 francs.

Une part d’incertitude

Ces derniers mois, les organisateurs ont maintenu leurs efforts. «Une analyse complète des coûts et des mesures à appliquer a été réalisée afin d’appréhender au mieux les risques liés à l’organisation d’un tel

événement. Les surcoûts de ces mesures ont été chiffrés et devront être financés.»

La tenue ou non de cette édition reste également suspendue à l’évolution de la situation sanitaire, prévient le comité. Celui-ci s’inspirera du dispositif déployé à l’occasion du meeting Athletissima qui s’est tenu le 26 août à Lausanne. «Afin de respecter les mesures sanitaires actuellement en vigueur, l’espace de la manifestation devra être hermétique, ce qui va exiger un espace bien délimité et un nombre d’entrées au terrain réduit afin de concentrer les flux des différents publics pour le contrôle des certificats COVID.»

Ce redémarrage s’accompagnera de quelques nouveautés, dont un site internet tout neuf dès le 1er novembre ou encore un partenariat avec le Festival du film alpin des Diablerets.

