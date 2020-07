Coronavirus – Les Barcelonais appelés à se reconfiner Le gouvernement régional catalan a appelé les habitants de la ville à rester chez eux suite à une hausse des cas de Covid-19.

Les Barcelonais sont priés de rester autant que possible chez eux. KEYSTONE

Les habitants de l'agglomération de Barcelone ont été appelés à «rester chez eux» sauf pour des raisons de première nécessité suite à une hausse des cas de Covid-19, a annoncé la porte-parole du gouvernement régional catalan.

«Ils doivent rester chez eux dès qu'il ne leur est pas indispensable de sortir», a déclaré devant la presse Meritxell Budo en annonçant par ailleurs la fermeture des cinémas, des théâtres ou des discothèques, l'interdiction des réunions de plus de dix personnes et des visites dans les maisons de retraite ou la limitation de la capacité d'accueil à 50% dans les bars et restaurants.

( ATS/NXP )