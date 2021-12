Bien plus qu’une chanteuse – Les bariolages de Melody Louledjian À l’aise sur les scènes lyriques, la soprano française se love avec curiosité dans toutes les disciplines. À écouter à Fribourg et Rougemont. Matthieu Chenal

Melody Louledjian, le chant en liberté. À Fribourg, elle sera Norina dans «Don Pasquale» de Donizetti, avant de présenter son récital sur Pauline Viardot à Rougemont. Miguel Barreto

Pas facile de faire un arrêt sur image de Melody Louledjian! La soprano française multiplie les projets et ne se laisse jamais mettre dans un tiroir, même si l’opéra est son principal médium. Par chance, cette année, elle passe les Fêtes en Suisse, puisqu’elle incarne Norina dans «Don Pasquale» de Donizetti au Nouvel Opéra de Fribourg, du 29 décembre au 9 janvier, et elle présente son récital sur Pauline Viardot à Rougemont le 1er janvier dans le cadre du New Year Festival de Gstaad.

«L’opéra réunit toutes les activités que j’adore, confirme la cantatrice, mais je suis une boulimique de créativité, je suis remplie d’art du matin au soir, et parfois aussi la nuit!» Chanter sous toutes ses formes, en variété rétro, en jazz ou en musique ultra-contemporaine, jouer du piano, de l’accordéon, de la guitare, composer, danser, coudre, peindre, et pourquoi pas même se plonger dans la peinture en chantant. Avec elle, tout est possible!