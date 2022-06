L’hydraulique représente plus de 60% de l’électricité produite en Suisse. Ici le barrage de la Grande-Dixence en Valais.

L’hydraulique représente plus de 60% de l’électricité produite en Suisse. Ici le barrage de la Grande-Dixence en Valais.

Les barrages suisses sont correctement remplis en ce début d’été. Ces derniers ont déjà atteint 40% du total de leur capacité. «Actuellement, le niveau des barrages est plutôt supérieur à la moyenne», confie Noël Graber, porte-parole du groupe électrique Axpo. Il s’agit d’une bonne nouvelle alors que l’on redoute une pénurie d’électricité l’hiver prochain.

Bref, l’eau ne manque pas jusque-là. De l’édifice de la Grande-Dixence à ceux de Mauvoisin et d’Émosson, les choses évoluent de manière positive. Avec la sécheresse et la douceur des températures depuis janvier, la neige et les glaciers sont venus alimenter les retenues d’eau destinées à produire de l’électricité.