Blocage chez les sportifs – Les barrières psychologiques, ces obstacles invisibles Syndrome de l’imposteur, complexe d’infériorité et manque de confiance empêchent souvent les athlètes de passer un cap. La clé se trouve dans le relâchement. Pierre-Alain Schlosser

Faire tomber la «barrière psychologique Federer» n’a jamais été simple pour Stan Wawrinka. KEYSTONE

Longtemps, Stan Wawrinka n’a pas su trouver la faille face à Roger Federer. Cette barrière psychologique s’est longtemps dressée sur son parcours. «Je ne sais pas si nous pouvons parler de blocage mais, sur un court, je ne peux pas oublier ce que nous avons vécu ensemble. Je suis incapable d’en faire abstraction, mais il faudra bien trouver une solution. Je sais aussi que, à l’origine, Roger possède un net avantage sur moi», confiait le Vaudois à notre collègue Christian Despont, en 2011. Trois Grands Chelems à son palmarès plus tard, «Stan the Man» a vaincu ses vieux démons et enterré ce sentiment infondé d’imposture.