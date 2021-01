Frontières et mesures anti-Covid – Les «bassins de vie frontaliers» sont exemptés de test Un test PCR est imposé à l’entrée en France, y compris par voie terrestre. Exceptions pour les frontaliers ou dans un rayon de 30 kilomètres autour du domicile. Marc Moulin , A.H.

Monnetier-Mornex, France, 25 avril 2008. Vue sur Genève depuis le Salève, près de la Petite-Gorge. Gilles Simond

Face à la menace des variants du coronavirus, la France a durci les mesures sanitaires à ses frontières dès ce dimanche. Les annonces du premier ministre Jean Castex, vendredi soir, ont semé un vent de panique chez les résidents de l’agglomération franco-valdo-genevoise en l’attente de précisions. Celles-ci arrivent et sont rassurantes pour les «Grand-Genevois» qui franchissent la frontière nationale de façon usuelle.

Le site internet de la diplomatie française apporte désormais un peu plus de clarté. Pour toute personne dès l’âge de 11 ans, un test PCR négatif récent (réalisé durant les 72 dernières heures) est désormais exigé pour entrer en France en provenance des pays de l’espace européen, dont la Suisse fait partie aux yeux de Paris. Cette mesure qui, ces derniers jours, ne concernait que les arrivées par voie aérienne ou maritime, s’applique désormais aussi aux déplacements terrestres (route ou rail). Mais elle est assortie de trois dérogations.

Les travailleurs frontaliers et les transporteurs routiers sont ainsi exemptés de la nouvelle obligation. Une exception s’applique également aux «résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile pour une durée inférieure à 24 heures». Un habitant de Noville peut par conséquent se rendre, sans test, jusqu’aux portes d’Évian-les-Bains.

Les réalités locales

Il y a une semaine, la Suisse avait débattu de l’introduction de tests à l’entrée sur le sol national, à la suite d’un appel de six partis nationaux. Dans la foulée, la présidente du gouvernement genevois avait aussi rappelé les réalités locales. «Au sein du Grand Genève, passer la frontière est un acte du quotidien, avait-elle rappelé lundi dernier. Le Grand Genève forme une zone de confiance. Genève, c’est un seul bassin de vie commun qui s’étend sur deux pays, la France et la Suisse. Genève, l’Ain et la Haute-Savoie, tout au long de la pandémie, ont connu une évolution similaire de leur situation sanitaire.»

En temps ordinaire, les limites du canton de Genève sont franchies par quelque 630’000 mouvements quotidiens. La frontière terrestre franco-genevoise s’étend sur 105,2 km, alors que la démarcation entre Genève et son seul voisin suisse, Vaud, mesure 4,6 km (sans compter l’enclave de Céligny).

Pour ce qui concerne ses relations avec les pays extra-européens, la France interdit désormais les déplacements, sauf motif impérieux. Des déclarations sur l’honneur peuvent être exigées aux frontières françaises, attestant par exemple qu’on ne souffre d’aucun symptôme du Covid. Tous les détails et documents à télécharger se trouvent sur le site du Ministère français de l’intérieur.