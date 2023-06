Navigation sur le Léman – Les bateaux en libre-service arrivent à Genève Une société lance un système de bateaux en partage, disponibles clés en mains sur abonnement et utilisables en totale autonomie. Antoine Grosjean

Pro Yachting propose pour l’instant trois bateaux à moteur en libre-service, amarrés aux Pâquis. Ici, le Frauscher Fantom Air. LAURENT GUIRAUD

On connaissait l’autopartage, désormais il existe l’équivalent en mode lacustre. Des bateaux à moteur clés en mains et disponibles sur abonnement annuel, pour les passionnés de navigation qui n’ont pas envie d’en acheter un, ni de s’embêter avec les questions d’entretien et d’assurances.