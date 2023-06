Une classique très lémanique – Les bateaux volants ont attendu leur heure La Genève-Rolle a bien failli sourire à l’ancien D35 de Christian Wahl, avant un coup de vent salvateur qui a permis aux foilers de rafler la mise. Grégoire Surdez

Samedi, Ylliam Comptoir Immobilier s’est envolé vers la victoire en deuxième partie de course. Grégoire Surdez

La Genève-Rolle-Genève ouvre le bal des classiques lémaniques qui rythment la saison. Une semaine avant le Bol d’Or, la flotte aime se retrouver autant pour le plaisir que pour se jauger. Les chantiers d’hiver ont bien turbiné et chacun guette les nouveautés de l’autre. Samedi, parmi les 211 équipes qui avaient posé leur griffe sur la feuille d’inscription, plusieurs bateaux étaient particulièrement attendus et observés.

Sur le coup de 13 h, un très léger séchard a permis à toute la flotte de s’ébrouer. À défaut de pouvoir s’envoler, les multicoques ont rapidement atteint la hauteur de Versoix à coups de bords au près à une vitesse oscillant entre 6 et 8 nœuds. Les fameuses conditions light lémaniques étaient bien au rendez-vous. Avec une chaleur persistante qui faisait grossir les immenses cumulonimbus sur la crête du Jura. Avec, aussi, des zones sans vent comme autant de pièges à éviter.

Un contexte idéal pour permettre à Christian Wahl et son vieux D35 de démontrer tout son savoir-faire sur la première partie de course. Plus léger, plus puissant, et avec ses dérives droites fendant l’eau comme une lame de rasoir, W2Team a pris les devants, passant en tête à Rolle devant la meute de poursuivants, TF35, M2 et autres grands monocoques ultrapuissants.

Comme des tracteurs

Le vainqueur du Bol d’Or Mirabaud 2022 a démontré qu’il était en grande forme, avec un équipage légèrement modifié. Et qu’il demeurait une menace pour les multicoques à foils qui n’ont pas encore trouvé la clé lorsque le vent est évanescent. Les TF35 sont des bêtes de course. Mais à la seule condition de pouvoir décoller. Faute de quoi, leurs grosses pattes en forme de T les transforment en tracteur labourant la surface du lac.

C’est sur le chemin du retour que les choses sont rentrées dans l’ordre mais il s’en est fallu de peu finalement. Cinq bateaux volants ont réussi à revenir sur le sorcier du lac, recordman de victoires au Bol d’Or (8) et à le devancer sur la ligne posée au large du Yacht Club de Genève. Le plus agile a été «Yilliam Comptoir Immobilier» de Bertrand Demole, par ailleurs seul TF35 à avoir déjà gagné le BOM en 2021. Il devance «Ylliam 17» de Julien Firmenich et «Zen Too» de Loïc Forestier. Suivent ensuite «Spindrift» de Yann Guichard et «Realteam» de Jérôme Clerc. Sixième, donc, à un peu plus de sept minutes du vainqueur, Christian Wahl reste donc la principale menace pour la flotte des TF35. Avec son équipage juvénile 100% new-look, «Alinghi Red Bull Racing» a pu le mesurer puisqu’il a été devancé de justesse.

Chez les monocoques, les leçons sont aussi limpides. Jean Psarofaghis semble avoir eu le nez fin en transformant son Psaros40 cet hiver. Rallongé à la limite de la jauge, il a posé sa patte sur la victoire avec une belle maîtrise. Après un départ prudent, le «roi Jean du Léman» a croqué ses deux principaux adversaires du jour. À commencer par «Cellmen Ardentis», Psaros40 original de François Thorens, qui n’a rien pu faire contre la surpuissance de «Syz». Même constat pour le superbe Luthi «Katana» de Philippe de Weck qui complète le podium.

Pari réussi pour Syz

À une semaine du Bol, Jean Psarofaghis semble avoir réussi son pari. Faire de son monocoque un concurrent capable de faire déjouer les Hongrois de Raffica, intouchable depuis plusieurs années avec leur Libera, véritable luge nécessitant la présence à bord d’un lest «humain» de 14 personnes. La Genève-Rolle a été une fois de plus fidèle à sa réputation de laboratoire du BOM.

Les battus de ce week-end se rassureront en se souvenant que très souvent, les équipes qui sourient sur le demi-lac, sont rarement les mêmes qui sabrent le champagne une semaine plus tard. C’est aussi ça la magie lémanique qui offre rarement les conditions attendues.

