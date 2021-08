Mise à l’enquête à Échallens – Les bâtisseurs de demain se formeront à Échallens La Fédération vaudoise des entrepreneurs met à l’enquête un centre destiné à la formation continue ainsi qu’à la formation des apprentis dans le domaine du gros œuvre. Sylvain Muller

Les nouvelles infrastructures seront bâties dans la zone industrielle de la Clopette à Échallens. FVE

Situés au sud-ouest d’Échallens, en bordure de la zone industrielle de la Clopette, les bâtiments qui abritaient l’entreprise de construction Martin & Co s’apprêtent à vivre une nouvelle vie. La Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) met en effet à l’enquête publique jusqu’au 5 septembre prochain les transformations et extensions du site qui permettront d’en faire un lieu de formation complémentaire à son École de la construction, implantée au siège de la FVE à Tolochenaz.

Le projet, utilisant une parcelle de 15’000 m² acquise en 2018, se divise en trois secteurs. Le premier, avec les bâtiments actuels ou à construire, abritera les salles de classe et les locaux administratifs. Le second sera aménagé pour la formation au maniement de certaines machines et notamment des engins élévateurs. Le troisième sera le plus original, puisque la surface accueillera un vaste terrain destiné au maniement des pelles mécaniques, chargeuses et autres grues, mais aussi et surtout un chantier permanent.