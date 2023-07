Gestion des déchets – Les batteries au lithium, cauchemar des centres de tri Plusieurs incendies ont éclaté depuis un mois dans des centres où les déchets sont traités. Ils sont souvent dus à une erreur de tri en amont. Frédéric Ravussin

En mars 2013 déjà, un incendie s’était déclaré dans un dépôt de la société de recyclage Serbeco. MAGALI GIRARDIN

Il y a trois semaines, le centre de tri de Serbeco à Satigny (GE) s’embrasait. Comme en 2014 et en 2013. Et comme en 2007, déjà. L’incendie a mobilisé une centaine de pompiers et causé une augmentation de la pollution dans le canton de Genève.