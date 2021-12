Transport électrique – Les batteries montées à Yverdon propulsent un cargo en Norvège Avant d’équiper les bateaux hybrides de la CGN, Leclanché fait voguer ses cellules électriques en mer et alimente le rail. Alain Detraz

Le porte-conteneurs «Yara Birkeland» navigue grâce à près de 80 tonnes de batteries fournies par Leclanché. À terme, il devrait être capable de relier sa destination de façon autonome, sans équipage. DR

Leclanché n’en est plus à son coup d’essai en matière de transports à énergie électrique. Après avoir équipé, en 2019 au Danemark, ce qui était alors le plus grand ferry tout électrique du monde, le constructeur de batteries high-tech basé à Yverdon-les-Bains vient de confirmer cette voie maritime.

Depuis ce mois de décembre, c’est en Norvège qu’on retrouve les cellules électriques vaudoises. Elles alimentent désormais un cargo de 80 mètres qui, après deux ans d’essais, devrait pouvoir fonctionner sans équipage.

L’opération vise un but écologique, notamment, en remplaçant les trajets de 40’000 camions par an entre un site de production d’engrais et celui de sa distribution.