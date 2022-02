Essai sarcastique et musical – Les Beatles: le côté obscur d’une légende dorée «Mythology» explore les vilains aspects de la saga de Fab Four, effacés du récit officiel. Méchant! Jérôme Estebe

Quatre garçons à croquer en Australie en 1964. WILLEEM

Zut, quoi! C’est vraiment pas sympa. Comme la plupart des bipèdes dotés de deux oreilles et d’un cœur, on les aimait, nous, les Beatles. Pas seulement comme auteurs de la plus ravissante des musiques pop. Mais aussi comme quatre gaillards charmants, si spontanés, si drôles, si frais.

Vilenies pécuniaires

Et puis voilà qu’Ersin Leibowitch vient tout casser. Dans son livre «Mythology, une contre-histoire des Beatles», le journaliste français s’emploie en effet à éclairer la face sombre de cette saga radieuse: les tromperies, bassesses et vilenies pécuniaires. Autant de taches douteuses effacées du récit officiel.

Abo Sur la plate-forme Disney + Huit heures d’intimité avec les Beatles en répétition Le livre commence par la fin. L’enregistrement de «Let It Be», donc. L’usure conjugale a laminé la camaraderie des débuts. Macca essaie de sauver les meubles. Les autres traînent la patte. Le naufrage guette. «C’est la fin des Beatles, la fin des sixties, la fin des illusions, écrit l’auteur. La fin d’une histoire d’amitié, de passion et de réussite. Mais aussi une histoire violente, sanglante, faite de sueur et de larmes, de coups bas, de cadavres dans les placards…»

Groupies et pilules

N’exagère-t-il pas, le cruel exégète? Probablement. Mais pas tant que ça. La légende dorée oublie volontiers les proches écartés, le suicide du manager Brian Epstein, les bévues stratégiques, les groupies, les pilules, la brutalité de John, l’immodestie de Paul, l’aigreur de George. Tout comme elle ne s’appesantit guère sur la gestion chaotique et pas très glam du catalogue Apple après la séparation du quatuor: procès, trahisons, mesquineries… Bref, le livre rappelle un détail d’ampleur aux fans: l’humanité de leurs idoles.

