Faune sauvage – Les bébés rapaces sont des proies faciles pour les corneilles Le Centre ornithologique de Genthod (GE) a déjà recueilli et soigné une septantaine d’oiseaux de proie cette année, dont de nombreux jeunes hiboux et chouettes. Xavier Lafargue

Ces deux bébés chouettes effraies sont actuellement soignés au Centre ornithologique de réadaptation de Genthod (GE). Elles vont y passer plusieurs mois avant d’être relâchées dans la nature. Laurent Guiraud

Les cages et volières affichent quasi complet. Au Centre ornithologique de réadaptation (COR) de Genthod, à Genève, les bénévoles ne savent plus où donner de la tête. En cause, un afflux d’oiseaux de proies blessés ou très affaiblis, particulièrement de jeunes rapaces nocturnes. «Nous en avons déjà accueilli une septantaine. C’est du jamais-vu, d’habitude nous en avons une centaine durant toute l’année s’exclame Patrick Jacot, président et fondateur du COR. Les premiers bébés sont arrivés dans le courant du mois de janvier, ce qui est assez précoce.»