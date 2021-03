Appel de Caritas Suisse – Les besoins restent «immenses» en Syrie Dix ans après le début de la guerre en Syrie, l’aide humanitaire y est toujours «essentielle» pour soutenir les personnes déplacées et celles touchées par la pauvreté, selon Caritas Suisse.

La guerre en Syrie dure depuis dix ans et a contraint des millions de personnes à fuir leur pays (archives). KEYSTONE/AP/GHAITH ALSAYED

Le 15 mars, cela fera dix ans que la guerre en Syrie a commencé. Selon Caritas Suisse, les besoins dans ce pays et alentour restent «immenses».

La guerre en Syrie est l’une des plus grandes catastrophes humanitaires depuis la Deuxième Guerre mondiale, a avancé Caritas Suisse mercredi en conférence de presse. Sur une population de 21 millions d’habitants, plus de 6,5 millions ont fui leur pays, pour se réfugier principalement dans les Etats voisins.

La Turquie reste le principal pays d’accueil, avec 3,6 millions de réfugiés syriens. Le Liban suit avec 1,5 million de réfugiés; ce pays en accueille le plus grand nombre, proportionnellement à sa population. Un peu plus de six millions de personnes ont également été déplacées à l’intérieur de la Syrie.

Dans ce pays, plus de la moitié de la population active est au chômage et environ 80% des habitants vivent dans la pauvreté, selon Caritas. Les enfants et adolescents n’ont pas de perspective de formation car le système scolaire public fonctionne à peine.

Outre les réfugiés syriens, la crise touche aussi la population des pays voisins comme la Jordanie ou le Liban. Ces pays sont structurellement faibles et craignent donc un effondrement des systèmes d’aide sociale, indique Caritas Suisse.

En Suisse aussi

Un million de Syriens sont également arrivés en Europe. En Suisse, il y en a quelque 20’000, dont près de la moitié, 8500 personnes environ, n’ont pas le statut de réfugié, mais seulement celui de personnes admises à titre provisoire, d’après l'association.

Cela malgré le fait qu’on a pu savoir assez vite que les Syriennes et les Syriens ne pourraient pas retourner rapidement dans leur pays d’origine, ou même qu’ils ne pourraient jamais y retourner», déplore Caritas Suisse. Selon l’association, l’admission provisoire n’ouvre que très peu de perspectives de logement et d’emploi aux personnes qui en bénéficient et rend leur intégration plus difficile.

Appel au Conseil fédéral

Face à cette situation, il est urgent d’agir, a alarmé l’organisation. Elle appelle le Conseil fédéral à accroître les moyens en faveur de l’aide humanitaire et l’aide au développement à long terme.

«Il faut offrir des perspectives de vie et apporter une aide au développement à moyen et long terme aux populations déchirées par la guerre», déclare-t-elle. Et d’insister sur les investissements dans l’éducation et la formation en particulier. En outre, la Suisse doit s’engager davantage pour promouvoir des voies d’évacuation sûres.

L’association demande aussi des actions en Suisse. Elle souhaite que le gouvernement octroie «le plus rapidement possible» le statut de réfugiées aux 8500 personnes provisoirement admises et que des visas humanitaires permettent à des familles séparées de bénéficier du regroupement familial des membres les plus proches. De plus, la Suisse doit étendre son accueil de réfugiés dans le cadre des programmes de réinstallation.

Aide d’urgence et soutien durable

Depuis le début de la crise, Caritas Suisse a mis en oeuvre des programmes d’aide pour un montant de 76 millions de francs en Syrie, au Liban et en Jordanie. Outre l’aide d’urgence et de survie, un soutien durable à long terme est mis en place, comme des mesures éducatives pour les enfants réfugiés.

Un accent est aussi placé sur des mesures visant à générer des revenus et à fournir des qualifications pour le marché du travail. Depuis 2012, les mesures d’aide de l’association ont bénéficié à quelque 670'000 personnes.

ATS