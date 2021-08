Plus de 150 activités proposées – Les bibliothèques célèbrent le retour des lecteurs Le Service des bibliothèques et archives de la Ville de Lausanne a concocté un programme dense et varié. Il a aussi étendu certaines plages d’ouverture. Sylvain Muller

Lausanne, 19 aout 2021, Lancement d'une campagne de communication de la part des bibliothèques de la Ville de Lausanne. Ici, la bibliothèque de la Sallaz. ©Florian Cella FLORIAN CELLA

Des réponses aux questions «Comment puis-je accompagner mon enfant qui souhaite devenir vegan?» ou «Les yogourts fortifient-ils vraiment les os?» Des soirées tricot autour d’une tasse de thé. Des discussions autour des dernières publications sulfureuses du genre littéraire New Romance. Ou encore une conférence sur les dessous de Noël donnée par la conteuse thanatologue Alix Noble Burnand.

Toutes ces propositions hétéroclites ont en commun de figurer dans un ouvrage de 140 pages: le programme culturel Lire à Lausanne du Service des bibliothèques et archives de la Ville. Ce répertoire riche et diversifié vient d’être publié à l’occasion de la rentrée des six bibliothèques de la capitale vaudoise (lire encadré), agendée au mercredi 1er septembre prochain. Il fera d’ailleurs partie d’un «kit rentrée» qui sera offert durant un mois à chaque nouveau visiteur.